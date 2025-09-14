デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏が２年ぶり７度目のリーグ優勝を果たした阪神の勝因について語った。投手陣では石井、及川のリリーフ２投手の奮闘に賛辞を贈るとともに、「この強さはしばらく続くんじゃないか」と、黄金時代の到来を予測した。◇◇２位以下を大きく引き離しての優勝。強かったのは間違いないけど、めちゃくちゃ強かったかというと、そんな感じもしなかった。打ち勝っての勝利というのがそんな