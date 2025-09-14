■東京2025世界陸上女子マラソン（14日国立競技場発着、42.195km）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子マラソンは初出場の小林香菜（24、大塚製薬）が2時間28分50秒の日本勢トップ7位でフィニッシュ。世界陸上では2019年ドーハ大会の谷本観月の7位以来、日本勢3大会ぶりの入賞を果たした。フィニッシュ直後のインタビューでは涙を流し、「正直楽しいことよりつらいことの方が多く、私はそんな長く競技