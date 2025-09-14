タレントの重盛さと美さん（37）が、タレントの礒部希帆さん（33）の公式YouTubeチャンネル「きぽちゃん（重盛ちゃんの友達）」に出演。37歳を迎えた重盛さんが、セレブなバースデーを過ごす様子が公開された。「写真集の撮影中になくなった」高級指輪を購入礒部さんの「重盛、時計買うってよー！」という宣言からスタートした本動画。ロレックス店舗の前に車を停め、買い物をする重盛さんを待っていると、ロレックスの紙袋を持っ