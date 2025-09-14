日本相撲協会は大相撲秋場所初日の１４日、新弟子検査合格者を発表した。モンゴル出身で入門から４年半、伊勢ケ浜部屋で鍛えた“史上最強の研修生”と称されるバトツェツェゲ・オチルサイハン、１９７センチの長身誇るガンバト・オトゴンバト（玉ノ井）ら３人全員が合格した。オチルサイハン、オトゴンバトは興行ビザ取得後の本場所で前相撲に出場する。◇合格者は次の通り。▽ガンバト・オトゴンバト（２１）モンゴル出身