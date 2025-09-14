任期満了に伴う御殿場市の市長選挙が14日告示され、これまでに現職の1人が立候補を届け出ています。立候補したのは、現職で2期目を目指す勝又正美さん（70）です。勝又さんは、御殿場市出身で御殿場市役所に入庁後、企画部長や教育部長を歴任し、2021年の市長選で初当選し現在1期目です。勝又さんは救急医療などの医療体制の強化や人口減少対策、観光・経済対策を公約に掲げています。御殿場市長選挙は今のところ、勝又さんのほか