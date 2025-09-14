９月１４日の中山２Ｒ・２歳未勝利（芝１２００メートル＝１６頭立て）で戸崎圭太騎手が２番人気のフクチャンショウ（牡２歳、美浦・加藤征弘厩舎、父イスラボニータ）を勝利に導き、年間１００勝を達成した。偶然にも昨年も９月１４日に到達しており、「毎年の目標にしていることなので、達成できて良かったです。馬のおかげ、関係者のみなさまのおかげなので、さらに勝ち星を積み上げていきたいです」と感謝を口にした。今