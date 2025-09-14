歯の数が減ることでアルツハイマー型認知症のリスクが高まる――。こうした研究は従来知られてきたのだが、なかでも「奥歯」が失われると、その危険は最大で5割も増すという。科学ジャーナリストの緑慎也氏が、「歯と脳」の密接不可分な関係をレポートする。【緑 慎也/科学ジャーナリスト】＊＊＊「唇亡びて歯寒し」とは、一方が失われると他方も危うくなる関係を意味する慣用句である。国であれば同盟、企業ならば提携関係に