東西横綱が揃い、若手力士の躍進もめざましい大相撲。令和の相撲人気は高止まりを続けているが、いつの世も真に人を魅了するのは、力士たちの磨かれた技と個性だ。ノンフィクションライターの武田葉月氏が、注目すべき現役力士たちを紹介するシリーズ「令和の名力士たち」。第4回は名古屋場所で優勝戦線を引っ張った21歳、ウクライナ出身の安青錦が登場する。＊＊＊【写真】初土俵の頃は電車移動…「デイリー新潮」のカメラが