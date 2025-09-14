秋篠宮家の長男、悠仁さま（19）の成年式が執り行われた9月6日、同日夕刻には帝国ホテルで悠仁さまの私的な祝宴が開かれた。天皇皇后両陛下、上皇ご夫妻が臨席される中、愛子さまはご公務、悠仁さまの姉、小室眞子さん（33）一家は米国在住で子供も小さいという理由で欠席した。＊＊＊【写真15枚】雅子さまはかなり大胆…“私的なパーティー”に招かれた女性皇族それぞれの「ファッション」集「当日になって欠席された方も…