サッカーのドイツ1部ザンクトパウリは12日、U―20日本代表歴があるMFニック・シュミットとプロ契約を結んだと発表した。18歳の誕生日に合わせた契約でボルネマン強化担当は「ニックは既にプロチームと我々の練習プログラムに不可欠な存在。全体的に見てニックは正しい道を進み、さらなる成長に向けて非常に前向きな姿勢を示している」と語った。ドイツ人の父と日本人の母を持つシュミットはドイツ生まれのドイツ育ちで、2015