こちらは、カシオペヤ座の方向・約7000光年先の超新星残骸「CTB 1」の様子。カナダのドミニオン電波天文台とアメリカのカール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡群（VLA）で取得したデータを使って作成されたもので、色は擬似的に着色されています。淡く輝く泡のようなCTB 1の見かけの直径は約0.5度で、満月の視直径とほぼ同じ大きさがあります。【▲ 電波で観測された超新星残骸「CTB 1」（Credit: Composite by Jayanne English