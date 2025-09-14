栃木県警によると13日夜、鹿沼市の東北道下り線で事故を起こして停車していた乗用車に別の乗用車が追突した。後続車の2歳男児が意識不明の重体。先行車の運転手は現場から逃走した。県警が運転手とみられる外国人男性の身柄を確保した。