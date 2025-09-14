ジャイアンツ戦の1回、遊撃への内野安打を放つドジャース・大谷。投手ウェブ＝サンフランシスコ（共同）【サンフランシスコ共同】米大リーグは13日、各地で行われ、ドジャースの大谷はサンフランシスコでのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、1―4の三回に5試合ぶりの本塁打となる49号ソロを放った。2打数2安打1打点。試合は三回表を終え3―4。オリオールズの菅野はブルージェイズ戦に先発し、6回4安打1失点で勝敗は