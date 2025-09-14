◆サンフランシスコ・ジャイアンツ−ロサンゼルス・ドジャース13日（日本時間14日午前10時10分試合開始、オラクルパーク）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地オラクルパークでジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。3回の第2打席で、大谷はウェブから5試合ぶりとなる49号ホームランを放った。大谷は7月11日に当地で日本人初の海への場外弾「スプラッシュヒット」をマーク