前立腺がんは、日本で急激に患者数が増えている病気です。1975年は2,000人程度でしたが、2020年には78,000人以上と、ここ50年で患者数は35倍以上となっています。 この前立腺がんは男性特有の病気であり、特に50歳以上の中高年の男性にとっては重要な病気といえるでしょう。 この病気は初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行することが多いという病気です。 しかし、前立腺がんは早期発見と適切な治療