Image: RINOCOCO13 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。46gの超コンパクトボディながらもしっかり本格派。クラウドファンディングサイトmachi-yaで先行セール中のスプリングナイフ「SPEEDY」は、シュバッと開くギミックと高い携帯収納性を兼ね備えたミルスペックナイフ。日本では法令的に日常での携帯こそ叶いませんが、キャンプや釣りなどのアウト