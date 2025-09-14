ノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（GP）ジャンプは13日、ルーマニアのルシュノブで男子個人第5戦（ヒルサイズ＝HS97メートル）が行われ、小林朔太郎（雪印メグミルク）が96メートル、95メートルの合計238.4点で2位に入った。237.1点の二階堂蓮（日本ビール）が3位。中村直幹（フライングラボラトリー）は7位、佐藤幸椰（雪印メグミルク）は13位だった。（共同）