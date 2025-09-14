女優の吉岡里帆（32）が14日、自身のインスタグラムを更新。映画ロケ地の台湾でのオフショットを披露した。8月29日に公開した「九龍ジェネリックロマンス」（監督池田千尋）で、俳優の水上恒司とダブル主演を務めている吉岡。映画のロケ地となった台湾でのオフショットを複数枚披露した。黒のトップス姿でカフェでリラックスする様子や市場を散策する様子を公開。熱そうな小籠包をレンゲに載せてほおばる写真に触れ「まだ