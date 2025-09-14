【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）【映像】大谷、菅野から2打席連発47＆48号ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場。3回の第2打席で、第49号ホームランを放った。先頭打者アーチは今季13本目、通算25本目。これでナ・リーグトップのフィリーズ所属シュワバーに2本差としている。同地区のライバル対決で、大谷が第2打席から豪快な一