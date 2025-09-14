◇プロ野球セ・リーグ巨人11xー10阪神（13日、東京ドーム）初回に3失点を喫した巨人ですが、そのウラにすぐさま中山礼都選手の第7号満塁ホームランで逆転に成功しました。「初めてだったんで、こういう場面でこういう試合で打ててよかったです」と試合後に語った中山選手でしたが、「でも、こういう試合だったんで、みんな忘れてるんじゃないかなと思います」と続け、笑いを誘いました。9回のフォアボールでの出塁についても「な