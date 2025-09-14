「1番・指名打者」でジャイアンツ戦に先発出場【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時13日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、5試合ぶりとなる49号を放った。豪快な一撃を描き、本塁打数争いでリーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に、再び2本差と迫った。思い切りの良い一振りで敵地を熱狂させ、2年連続50号に