日々、多くの動画が配信されているYouTube。最近では日常的にテレビよりYouTubeの方を観るという人も増えてきており、今やYouTuberは子どもが憧れる職業の筆頭ともなっている。そんな流れのなかで、テレビを中心に活躍してきた芸能人が公式YouTubeチャンネルを持つケースも増加。お笑い芸人が新たなネタを披露したり、モデルがメイク動画を投稿したりと、それぞれの強みを生かす動画も多いが、なかにはプライベートを中心にアップ