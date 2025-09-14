【今週グサッときた名言珍言】憧れの田中泯サンから旨い酒が届きました。有難うござんす！！「後悔し始めてます」（田中泯／日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」8月30日放送）◇◇◇映画「国宝」（東宝）で人間国宝の人物を演じた田中泯（80）。バラエティー番組はもちろん、トーク番組にもめったに出ない彼が、お笑い芸人中心のバラエティーパートにまさかの出演をして驚かせた。しかもネプチューン