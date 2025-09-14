14日に初日を迎える大相撲9月場所。昇進後まだ優勝のない大の里（25）、豊昇龍（26）の両横綱は今度こそ賜杯を掴むのか。若隆景（30）は大関昇進を叶えられるのか。あるいは、先場所優勝した琴勝峰（26）のように、平幕力士が話題をかっさらうのか。「大相撲ジャーナル」の元編集長、長山聡氏に展望を聞いた。【もっと読む】大の里、豊昇龍の両横綱も戦々恐々…「新怪物」加入で躍進止まらぬ伊勢ケ浜部屋の巨大戦力◇◇