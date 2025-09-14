今回ご紹介するのは、糸島に来たらぜひ寄ってほしい！絶品の卵料理やスイーツが楽しめる「糸島ファームUOVO（ウォーボ）」。たまご好き必見のお店ですよ！海岸からすぐそこの最高ロケーション▲「糸島ファームUOVO」は、大口海岸から車でわずか2分の場所にあります。▲12時過ぎに訪れると、店内は多くのお客さんで賑わっていました。▲「糸島ファームUOVO」では、糸島ブランド卵「つまんでごらん」を使ったメニューが豊富。 今回