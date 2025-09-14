◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）世界大会初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が、２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。日本女子としては２０１９年ドーハ大会７位の谷本観月以来、３大会６年ぶりの入賞となった。◆小林香菜（こばやし・かな）▼生まれ２００１年４月４日、群馬・前橋市。２４歳▼名前の由来４月生まれで、菜の花の季節だったから▼サークル活動「早稲田ホノルルマラソン完走会