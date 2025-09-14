◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に５試合ぶりの４９号ソロを放った。３点を追う３回先頭。ジャイアンツのエース右腕・ウェブの２球目、９２・１マイル（約１４８・２キロ）シンカーが真ん中付近に来たところを見逃さなかった。打球