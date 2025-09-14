◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間14日、オラクル・パーク)ドジャース・大谷翔平選手が2試合ぶりのヒットを記録し、連続出塁試合を「18」に伸ばしました。「1番・指名打者」で先発出場した大谷選手。第1打席、ナ・リーグ2位タイの14勝をあげているローガン・ウェブ投手相手に高めのボールを三遊間へ打ち返すと、これが内野安打に。その後2塁に進んだ大谷選手は、フレディ・フリーマン選手のタイムリーで先制のホームを踏み、