「陸上・世界選手権、女子マラソン」（１４日、国立競技場）初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が２時間２８分５０秒で７位に入り、日本勢では１９年ドーハ大会の谷本観月（７位）以来３大会ぶりの入賞を果たした。「本当に最高でした」。早大マラソン同好会のサークル出身で市民ランナーとして大会に出場してきた異色の経歴の持ち主。１３年モスクワ大会の福士加代子以来１２年ぶりのメダル獲得はならなかったが、急成