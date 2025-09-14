きょうの県内は朝からところどころで激しい雨が降りました。南砺市には土砂災害警戒情報が出ています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、県内は大気の状態が非常に不安定になっています。富山県と気象台はきょう午前5時10分、南砺市に土砂災害警戒情報を発表しました。また、富山市や黒部市など７つの市と町に大雨警報が出ています。夕方まで土砂災害に厳重に警戒してください。上市町東種では午前5時30分までの3