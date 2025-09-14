中学受験では算数が大きな壁になりがちです。算数が得意な子と苦手な子。その差は「知識」だけでなく、数や図形を感覚的にとらえる「算数センス」にあります。公式を覚えるだけでは解けない問題も、イメージ力を鍛えればぐんと解きやすくなります。では実際にイメージするとはどういうことなのか。文章題の基礎である植木算で見ていきましょう。【答えをやさしく解説】イメージ力を鍛えればぐんと解きやすくなる本稿は『マンガでわ