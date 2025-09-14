◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年9月13日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で2試合ぶりの安打となる遊撃内野安打を放ち、連続試合出塁を18に伸ばした。この日はリーグ2位タイの14勝を挙げる右腕ウェブとの対戦。カウント1―2と追い込まれたが、4球目の外角シンカーを逆らわずに三遊間にはじき返し、悠々と