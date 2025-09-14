１４日午前３時１０分頃、宮城県多賀城市下馬、菊地稔さん（７０）方から出火、木造２階住宅を焼いた。焼け跡から性別不明の２人の遺体が見つかり、菊地さんの息子と孫がけがを負った。県警塩釜署の発表によると、菊地さん方は５人暮らし。菊地さんの妻と息子の元妻の２人と連絡が取れておらず、同署で遺体の身元と出火原因を調べている。