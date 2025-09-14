レッドソックスは１３日（日本時間１４日）、本拠地ボストンでのヤンキース戦に３―５で敗北。ワイルドカード争いで２位のチームは１位の宿敵に２・５ゲーム差に広げられた。最後の追い上げも実らなかった。２点を追う８回に４番手右腕のクルーズに対し、左打者３人を代打で立て続けに送り込んだ。まずはローが遊飛に倒れたが、デュランは右翼のヤンキースブルペンに着弾する１５号ソロ。１点差に追い上げて球場内のボルテージ