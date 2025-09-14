【モデルプレス＝2025/09/14】俳優の城田優が、9月13日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜よる10時〜）にVTR出演。7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のライブの魅力を熱弁する場面があった。【写真】城田優「愛おしさが溢れてくる」と明かした人気グループ◆城田優、BE:FIRST愛を告白「愛おしさが溢れてくる」11月3日にデビュー5年目を迎えるBE:FIRSTをオーディションから見ていたとい