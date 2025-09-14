【モデルプレス＝2025/09/14】女優の本田望結が13日、自身のInstagramを更新。大胆にカットした新しいヘアスタイルを公開した。【写真】本田望結の大胆イメチェン姿◆本田望結、イメチェン姿披露本田は「バッサリ」とコメントし、ミディアムヘアをさらに短くカットした新しいヘアスタイル姿を披露した。この投稿に、ファンからは「印象変わる」「似合ってる」「新鮮で素敵」「めちゃくちゃ可愛い」「どんどん綺麗になる」などのコ