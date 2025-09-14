1990〜2000年代に女性たちの心をときめかせ「韓流のプリンス」と呼ばれた俳優兼歌手のリュ・シウォンが、いまだ若々しく健康的な姿で近況を伝えた。【関連】結婚して父親になった、かつての韓流スターたち【PHOTO】リュ・シウォンは9月13日、自身のSNSに「久しぶりに…伴侶と♥ 皆さんも健康に気をつけてください」という書き込みとともに2枚の写真を掲載した。写真の中のリュ・シウォンは、白いキャップ帽と黒いTシャツ姿で