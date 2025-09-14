14日未明、富士宮市で店舗を兼ねた住宅を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、火事があったのは富士宮市三園平の店舗兼住宅で、14日午前4時20分ごろ「家が燃えている」と近隣住民から警察に通報がありました。火は、およそ2時間半後に消し止められましたが、2階の住宅の一室から1人の遺体が見つかりました。この建物には、1階に飲食店2店舗が入り、2階には2世帯3人が暮らしていたという