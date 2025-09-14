ツアーで活躍しているプロたちは誰もが自分のゴルフをよりよいものにしていくためにさまざまなことを考え、走り続けている。どんなことを考え、どのようにゴルフと向き合っているのか。インタビューをとおして、その姿を探っていく。 衰えを知らないドライバーの飛距離が、多くのギャラリーを魅了し続ける。これまで13年連続シードを守り続け、４月の「ヤマハレディース」で2年ぶり通算６勝