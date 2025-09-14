バレーボール女子日本代表の秋本美空（19）が14日の朝、レンタル移籍するドイツ・ブンデスリーガ1部『Dresdner SC』に向け日本を飛び立った。【写真】空港で笑顔見せる秋本美空秋本は今年、チーム最年少18歳で日本代表に選出され、初の大舞台、ネーションズリーグと世界バレーに挑んだ。途中出場ながらも、チーム最長身185センチを活かし攻守共に活躍、ベスト4に貢献した。空港で取材に応じた秋本は「最初は不安な事もあるんですけ