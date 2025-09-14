フジテレビ佐久間みなみアナウンサー（27）が12日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）に出演。ゲストの安田大サーカス・クロちゃん（48）の行動にドン引きした。クロちゃんは、当初の企画の中継用カメラが“故障した”との設定で、得意とするドッキリへの対応のお手本を見せる、という緊急企画に参加することに。その2つめの企画では、後輩芸人が、クロちゃんに憧れる彼女を楽屋に連れてきたという設定をネ