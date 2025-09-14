ベトナム戦争終結50周年を記念した特別企画展「ベトナム、記憶の風景」（西日本新聞社など主催）が13日、福岡市博多区下川端の福岡アジア美術館で始まった。ベトナムにゆかりのある作家を中心にフランス植民地時代からベトナム戦争を経た現代までおよそ100年の絵画やグラフィックなど110点が並ぶ。11月9日まで。美術を通してベトナムの歴史をたどる作品展。1930〜40年代のアオザイ姿の美人画が目を引く一方で、ベトナム戦争の