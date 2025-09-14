アメリカのユナイテッド航空の飛行機が関西空港に緊急着陸したことを受けて、１４日、国の運輸安全委員会による機体の調査が行われています。１２日午後７時すぎ、飛行中に機内の貨物室で出火を示す警告が出たためアメリカのユナイテッド航空の飛行機が関西空港に緊急着陸し乗客乗員１４２人全員が脱出、５人が軽いけがをしました。消防によりますと、機体を調べた結果「貨物室からの出火はなかった」ということですが、国の