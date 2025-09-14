「ジャイアンツ−ドジャース」（１３日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で遊撃への内野安打を放って出塁した。低めの変化球を逆方向へはじき返した大谷。三遊間への強いゴロとなり、遊撃手が逆シングルで捕球するも一塁へ投げることができず。２試合ぶりの安打となった。ベッツの投ゴロ間に二塁へ進むと、フリーマンの左翼線タイムリーで先制のホームを踏んだ大