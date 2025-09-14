女子マラソン7位でゴールする小林香菜＝国立競技場陸上の世界選手権東京大会第2日は14日、国立競技場などで行われ、女子マラソンの日本勢は小林香菜（大塚製薬）が2時間28分50秒で7位入賞を果たした。佐藤早也伽（積水化学）は13位、安藤友香（しまむら）は28位だった。21年東京五輪覇者のペレス・ジェプチルチル（ケニア）が2時間24分43秒で優勝した。女子100メートル障害予選で中島ひとみ（長谷川体育施設）は12秒88の6組5