第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、沖縄県石垣市の尖閣諸島・大正島沖の接続水域（領海の外側約２２キロ）で１４日午前７時半現在、中国海警局の船２隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。同諸島周辺の接続水域内で海警船が確認されるのは、昨年１１月１９日から３００日連続。航行日数は今年６月２２日で２１６日連続となり、同諸島が国有化された２０１２年以降で最長を更新する状況が続いている。ま