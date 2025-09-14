◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）世界大会初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が、２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。日本女子として世界陸上では２０１９年ドーハ大会７位の谷本観月以来、３大会６年ぶりの入賞となった。早大のサークル出身という異色の経歴を持つランナーは、テレビインタビューでは練習でつらかった日々を吐露した。―どのような気持ちで走ったか。「代表に選んでいただいた時から信じ