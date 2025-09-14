◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目に遊撃への内野安打で１８試合連続出塁をマークすると、１死二塁からフリーマンの左前適時打で先取点のホームを踏んだ。得点はメジャー全体で２位のジャッジ（ヤンキース）に１０