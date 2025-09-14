「電子レンジで濡れた猫をチンしたら死んでしまった」「ハンバーガーにはミミズの肉が入っている」 これらはいずれも都市伝説であり、ウソの話だ。 都市伝説とは、ひと言でいえば「根拠のないうわさ話」。しかし、なぜ真実味を帯びて広まっていくのだろうか――。 本記事では、東京大学非常勤講師、元法政大学生命科学部環境応用化学科教授の左巻健男氏が、身近な例を通して、「もっともらしい」スト