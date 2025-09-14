「陸上・世界選手権、女子マラソン」（１４日、国立競技場）世界選手権２度目の代表として走った安藤友香（しまむら）は２８位で悲願の入賞はならなかった。競技場内から先頭集団のエチオピア勢の後ろに着き、持ち味の“忍者走り”で安定した滑り出しを見せた。１０キロ付近で集団から少し遅れるシーンもあったが１５キロ過ぎからペース回復。２２位前後でレースを運んだ。７時３０分にスタート。暑さを考慮して当初の予定